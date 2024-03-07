Ermenistan-Rusya gerginliği yeni bir aşamaya evrildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Ermenistan’ın Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeliğini askıya aldığını duyurmasının ardınan Yerevan yönetiminden yeni bir hamle daha geldi.





Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rus sınır muhafızlarının Ermenistan'ın başkenti, Erivan'ın batısında 12 km'lik mesafede bulunan Zvartnots Uluslararası havaalanındaki faaliyetlerinin durdurulması için Rus yetkililere resmi yazı gönderildiğini söyledi.





Grigoryan, Ermeni yetkililerin Zvartnots havaalanındaki sınır geçişini tamamen kendi başlarına kontrol etmeyi planladıklarını belirtiyor. Armen Grigoryan, "Ermenistan'ın bu konuda net bir tutumu var" dedi.





Ermeni yetkililere göre Rus sınır muhafızları Ermenistan sınırlarını korumayacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan parlamentosu başkanının açıklamasını düşmanca davranış örneği olarak nitelendirmişti.





Kremlin Basın Sekreteri Dmitry Peskov, Rus sınır muhafızlarının Zvartnots havaalanından çekilmesine ilişkin "Hiç kimse bu kararları resmi kanallar aracılığıyla iletmedi." dedi.