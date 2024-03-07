Eski Google mühendisi Çin ajanı çıktı

Eski bir Google mühendisi olan Çinli Linwei Ding, şirketin sırlarını çalmakla ilgili dört suçlamayla karşılaştı ve çarşamba günü tutuklandı.





Eski mühendisin çalışırken Google'dan 500'den fazla gizli dosyayı çaldığı iddia ediliyor.





Mühendis 10 yıla kadar hapis ve işlediği her bir suç için 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.





Çalmakla suçlandığı bilgilerin, Google'ın yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan süper bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısıyla ilgili olduğu açıklandı.





İddianameye göre Ding, 2019 yılında Google tarafından işe alınmıştı ve sorumlulukları arasında yapay zeka modellerinin geliştirilmesi de vardı.



