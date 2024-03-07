Yaklaşık 2 milyar dolar para cezasına çarptırıldı

Apple, App Store’daki alternatif müzik akışı uygulamalarının kısıtlanması nedeniyle 1,8 milyar Euro (1,95 milyar dolar) ödemek üzere.





Bu, AB’nin şirkete verdiği ilk ve şimdiye kadar açıklanan en büyük üçüncü para cezası. Ceza, ilk olarak 2020 yılında açılan bir soruşturmanın ardından geldi. Komisyon, “Teknoloji devinin müzik akışı uygulaması geliştiricilerine herhangi bir talimat vermesini yasakladığını” duyurdu. Teknoloji devi üçüncü taraf uygulamalar ile yaşadığı sorunlarla hali hazırda ünlü denebilir.





Soruşturma, Apple’ın uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara internetteki herhangi bir aboneliğin fiyatını veya uygulama içi ve uygulama dışı satın alımlar arasındaki fiyat farkını söylemesini yasakladığını ortaya çıkardı.





Bu da insanları daha fazla para harcayıp şirket üzerinden satın almalarına yönlendiren bir kandırmaca. Şirket ayrıca geliştiricilerin web sitelerine veya e-postalarına alternatif abonelik satın alma sayfaları hakkında bilgi veya bu sayfalara bağlantı eklemelerini de engelledi.





Apple yaklaşık 10 yıldır bu uygulamaları yapıyor ve iOS kullanıcılarının, uyguladığı ücretler nedeniyle müzik akışı abonelikleri için gereğinden fazla ödeme yapmasına neden olmuş olabilir. Komisyon, şirketin eylemlerinin aynı zamanda “parasal olmayan zarara yol açtığını” ve daha sinir bozucu bir kullanıcı deneyimi yarattığını da tespit etti.

