Samanyolu Haber /Gündem / Oy sandığı değişti mesajıyla dolandırıcılık: Bu linklere tıklamayın! /07 Mart 2024 11:45

Oy sandığı değişti mesajıyla dolandırıcılık: Bu linklere tıklamayın!

Yaklaşan seçimi fırsat bilen dolandırıcılar yeni taktikler geliştirmeye başladı. Son olarak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sayfasını görsel olarak kopyalayan dolandırıcılar, "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajıyla, sorgulama linki gönderiyor. Linke tıklanmasıyla birlikte virüsle hem bilgiler ele geçiriliyor, hem de adım adım takip sağlanıyor. Uzmanlar, YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, bu tür mesajların dikkate alınmaması için uyarıda bulundu.

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Seçimler yaklaştıkça dolandırıcılık olayları da artmaya başladı. Yeni taktiklerle sahneye çıkan dolandırıcılar vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşarak, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyor.

"Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı veya maili atan dolandırıcılar, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.

Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor.  Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

ŞÜPHELİ LİNKİ AÇMAYIN UYARISI

Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. 

YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.



DOLANDIRICILAR CANLI DATA KULLANIYOR

Dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcıların başvurduğu yöntemler de değişiyor. 

Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor. 

SADECE SMS DEĞİL

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.
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