VPN şirketi açıkladı: Türkiye'ye yerel seçimde ücretsiz hizmet sunacak

Sanal özel ağ(VPN) hizmeti sağlayan Proton, pek çok ülkeye seçim dolayısıyla ücretsiz sunucu desteği sağlayacak.





31 Mart'ta Yerel Seçime gidecek olan Türkiye de var.





Proton şirketi, birçok ülkede yaşanacak seçim sürecinde olası hükümet sansürüne karşı bu kararı aldığı, bu süreçte yaşanabilecek dezenformasyon ve müdahalelere karşı kullanıcıların işini kolaylaştırmak için böyle bir adım attığını belirtti.





İsviçre merkezli şirketin ücretsiz sunucu sağlayacağı ülkeler arasında Venezuela, Sri Lanka, Endonezya, Kamboçya, Pakistan, Togo, Çad, Moritanya, Ruanda, Mozambik, Somali, Mauritius, Senegal, Cezayir ve Türkiye yer alıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre, Proton'dan yapılan açıklamada dünya nüfusunun yaklaşık yarısının bu yıl içinde sandık başına gideceğine dikkat çekildi. Açıklamada bu yıl internet sansürünü aşmak ve bilgiye özgürce ulaşmayı mümkün kılmak için sanal özel ağ hizmetlerine geniş erişim sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.





'HÜKÜMET SANSÜRÜNÜ BAYPAS EDEBİLİYOR'

Proton, teknik uygulamanın ülkedeki koşullara bağlı olarak değişeceğini vurguladı. Bunun yanında fiziksel olarak bulunmadığı ülkelerde VPN sunucuları sunmasına olanak tanıyan "akıllı yönlendirme teknolojisini" kullanabileceğine dikkat çekti. Şirket ayrıca bu teknolojinin hükümet sansürünü baypas etme yeteneğine sahip olduğu belirtildi.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu, sunucular dünyanın geri kalanındaki kullanıcılar tarafından aşırı yüklenmeden, yerel kullanıcıların yüksek hızlarda ücretsiz, filtrelenmemiş internete erişebilecekleri anlamına geliyor."







'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA KARARLIYIZ'

VPN hizmeti veren şirketin CEO'su Andy Yen, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:





2024 yılı dünya genelinde demokrasi için sismik bir yıl olacak. Seçimlerin yapıldığı ülkelerin birçoğunun ifade özgürlüğü ve serbest seçim süreci konusundaki sicili şüpheli. İfade özgürlüğünü korumak ve sansürle mücadele etmek misyonumuzun temel bir parçası ve dünyanın dört bir yanındaki seçmenlerin temel haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız."