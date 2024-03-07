AKP'nin anketinden İmamoğlu çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı.





Saymaz, bugünkü yazısında, "Erdoğan açısından İstanbul’daki tablo da pek parlak değil" dedi ve AKP'nin üç hafta önce İstanbul’da 2500 denekli bir anket yaptırdığını aktarrdı.





Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'un 1.2 puan önünde yer aldı.





AKP'nin anketinde adayları ve oy oranları şöyle oldu:





Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41.4





Murat Kurum: Yüzde 40.2





Meral D. Beştaş: Yüzde 5.1





Mehmet Altınöz: Yüzde 4.2





Buğra Kavuncu: Yüzde 3.4













"ÜSKÜDAR VE SANCAKTEPE'DE CHP ÖNDE"





"Ardından İstanbul’da ilçe adaylarını da içine alan 50 bin kişilik yeni bir ankete başlandı" bilgisini paylaşan Saymaz, şunları yazdı: "İlk bilgilere göre Üsküdar ve Sancaktepe’de CHP’nin adayları önde. İmamoğlu, hem bu iki ilçede hem de AK Parti’nin kale bellediği Eyüp, Çekmeköy ve Bahçelievler’de fark atıyor. YRP, yüzde 4 ve üzerinde oy alıyor."





Saymaz, şunları söyledi: "Öte yandan Malatya’da AK Parti ile CHP arasındaki farkın yüzde 2’ye düştüğü belirtiliyor. YRP’nin Malatya’da yüzde 17’yi bulduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın YRP’ye olan öfkesinin arkasında bu tablo yatıyor olabilir."