Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı /12 Şubat 2024 23:47

Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı RB Leipzig maçı için Almanya'ya giden Real Madrid'in takım otobüsü kazaya karıştı.

SHABER3.COM

Real Madrid'in, Leipzig ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 maçı öncesi Almanya yolculuğu olaylı geçti.

Leipzig Havaalanı'ndaki grev nedeniyle İspanyol kulübü hafta sonu planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Real uçağı Leipzig'e direkt uçuş yerine bugün Erfurt'a indi. Leipzig'e gidecek kafileyi havalimanından alan takım otobüsü, Eichelborn ve Nohra arasındaki A4 otoyolunda bir araçla kazaya karıştı.

Bir otomobil sürücüsü, şerit değiştirirken takım otobüsünü gözden kaçırdı. Takım otobüsüne çarpan otomobilin aynası kırıldı ve 3000 Euro'luk hasar meydana geldi. Real otobüsündeki hasarın miktarı ise henüz belli değil. İspanyol ekibi, kısa bir molanın ardından yolculuğuna devam etti.

Saat 14.40 sularında Madrid kafilesi Leipzig şehir merkezindeki oteline ulaştı. Otobüsün sürücü tarafında, kaza nedeniyle belirgin çizikler meydana geldiği görüldü.
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