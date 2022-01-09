Samanyolu Haber /Gündem / "Reisi yedirmeyiz diyenler"e çarpıcı cevap: 'Aç insan ne bulursa yer' /09 Ocak 2022 10:55

"Reisi yedirmeyiz diyenler"e çarpıcı cevap: 'Aç insan ne bulursa yer'

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Reisi yedirmeyiz diyenler! Aç insan ne bulursa yer. Size tavsiyem, aç milleti doyurun" dedi. Enginyurt, Nazım Hikmeti'in "Kerem Gibi" şiirinden dizeler paylaşarak gençeler umutsuz olmamaları çağrısında bulundu.

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Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilere ilişkin “Reisi yedirmeyiz” söylemine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Enginyurt, “Reisi yedirmeyiz diyenler! Aç insan ne bulursa yer. Size tavsiyem, aç milleti doyurun” dedi.

‘GENÇLER UMUTSUZ OLMAYIN’
 
Enginyurt, yaptığı diğer bir paylaşımda ise Nazım Hikmet’in “Kerem Gibi” şiirinden dizeler paylaştı. Enginyurt’un paylaşımı şöyle:

“Gençler umutsuz olmayın. Gelecek hayalinizi kaybetmeyin. Yarınınızdan endişe etmeyin. Mücadeleden tek adım geri atmayın. Yarınlar hepimiz için daha güzel olacaktır. ‘Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’ demeye devam. Demokrat Parti sizin umudunuzdur.”

‘AKARYAKIT ZAMMINA TEPKİ: BUNUN ADI ZAM DEĞİL, ZULÜM OLDU’

iktidar tarafından akaryakıta yapılan zammı da eleştiren Enginyurt, “Akaryakıta yine zam. Yaparsa AKP yapar dediğiniz bu olsa gerek. Artık bunun adı zam değil, ZULÜM oldu.” dedi.
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