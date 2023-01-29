Rejim yargısından tarihe geçecek karar: ‘Delil varsa suçlusun delil yoksa yine suçlusun’





Yüzbinlerce kişi Bank Asya’ya para yatırma, sendikaya üye olma, çocuğunu okula gönderme, gazeteye abone olma, sosyal medya paylaşımları gibi yasal faaliyetlerinden dolayı ‘terör örgütü’ iddiasıyla tutuklanırken rejim yargısının cezalandırma gerekçesi olan uyduruk kriterlere uymayan kişilere de peşinen suçlu ilan ettiği ortaya çıktı.





TR274.com'un haberine göre İnsan Hakları Hukukçusu Dr. Gökhan Güneş’in sosyal medya hesabından yayınladığı belgede rejim yargısının peşin hükümle karar verdiği bir kez daha gözler önüne serildi.





Güneş’in yayınladığı belgede Türk Silahlı Kuvvetleri’nden hukuksuz şekilde ihraç edildikten sonra yargılanan bir kişi rejim yargısının uyduruk cezalandırma gerekçelerini uymadığı halde bu kez de kendini gizlediği iftirasıyla cezalandırıldı.









Hukuk tarihine kara leke olarak geçecek kararda şu ifadeler kullanıldı:





”Sanığın F.... örgütüyle herhangi bir irtibatının olup olmadığına dair yapılan araştırmalarda, Bank Asya nezdinde hesabının bulunmadığı, KHK ile kapatılan herhangi bir derneğe üyeliğinin bulunmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, sosyal medya hesabında örgüte dair yasadışı bir paylaşımının bulunmadığı görülmüş, dinlenilen tanık beyanlarında sanığının F...ögütü ile irtibatına dair beyan bulunmadığı anlaşılmış tüm dosya kapsamına göre sanığın F... yapılanmasındaki gizlilik esasına uygun olacak şekilde gizlendiği anlaşılmıştır.”







