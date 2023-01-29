Trump seçim kampanyasını başlattı

Eski Başkan Donald Trump 2024 başkanlık adaylığı için ilk etkinliklerini New Hampshire ve Güney Carolina’da gerçekleştirdi.





Trump yaklaşık üç ay önce 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den aday olduğunu açıklamıştı.





Trump, “Şimdi daha kızgınım ve hiç olmadığı kadar bağlıyım. Çok büyük mitingler planladık, hiç olmadığı kadar büyük” dedi.



