Trump seçim kampanyasını başlattı

Eski Başkan Donald Trump 2024 başkanlık adaylığı için ilk etkinliklerini New Hampshire ve Güney Carolina’da gerçekleştirdi.
Trump yaklaşık üç ay önce 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den aday olduğunu açıklamıştı.
Trump, “Şimdi daha kızgınım ve hiç olmadığı kadar bağlıyım. Çok büyük mitingler planladık, hiç olmadığı kadar büyük” dedi.
New Hampshire’daki konuşmasında Trump, izleyeceği politikaların Biden’ın politikalarının tersi olacağını söyledi.
Trump Cumhuriyetçi Parti’de başkan adaylığını açıklayan ilk isim.
Florida Valisi Ron DeSantis, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Güney Carolina Valisi ve Trump döneminin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley’in de önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklaması bekleniyor.
Güney Carolina’daki konuşmasının ardından Associated Press’e konuşan Trump, DeSantis’in aday olması durumunda bunun büyük bir sadakatsizlik olacağını söyledi.
Trump, “Aday olursa, tamam. Ben anketlerde öndeyim. Ne yapmak istiyorsa yapması gerek, aday olabilir. Sanırım bu çok büyük bir sadakatsizlik olur çünkü onu ben seçtirdim. Hiç şansı yoktu” dedi.
Trump, DeSantis’le uzun zamandır konuşmadığını da kaydetti.
Donald Trump’ın Güney Carolina’daki etkinliğine Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Vali Henry McMaster da katıldı.
Başkanlık seçiminin yaklaştığı bir dönemde Trump’la ilgili çeşitli soruşturmalar yürütülüyor.
Bunlardan biri de Florida’daki konutunda bulunan gizli belgeler.
2020 seçimlerini tersine çevirme çabalarıyla ilgili olarak da Georgia’da soruşturma devam ediyor.