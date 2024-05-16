Samanyolu Haber /Ekonomi / Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza /16 Mayıs 2024 12:12

Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Google, yerine getirmediği bazı yükümlülüklerini tamamlayana kadar günlük gelirlerin onbinde 5'i oranında para cezası uygulanacak.

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Rekabet Kurumu, Google'a, yerine getirmediği bazı yükümlülüklerini tamamlayana kadar günlük gelirlerin onbinde 5'i oranında para cezası uygulanacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Google'ın "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda getirilen yükümlülükleri otel sorguları bakımından yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, "Google'a 15 Nisan tarihi itibarıyla başlamakve bu yükümlülüklerin yerine geirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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