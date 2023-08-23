Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e büyük ceza /23 Ağustos 2023 11:48

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e büyük ceza

Rekabet Kurumu, internet satış sitesi Sahibinden’e, kurumsal müşterilerinin farklı satış platformlarını kullanmalarını zorlaştırdığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma sonucunda 40,15 milyon lira idari para cezası verdi.

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Rekabet Kurumu, internet satış sitesi Sahibinden’e, kurumsal müşterilerinin farklı satış platformlarını kullanmalarını zorlaştırdığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma sonucunda 40,15 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ ile ilgili kurumsal müşterilerinin farklı satış platformlarını kullanmalarını zorlaştırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturmaya ilişkin Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Sahibinden’in, kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili-sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.”

Kurum tarafından Sahibinden’e 40,15 milyon tutarında para cezası kesildi.
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