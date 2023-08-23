Samanyolu Haber /Gündem / Torununun gözü önünde vahşice öldürüldü! /23 Ağustos 2023 11:55

Torununun gözü önünde vahşice öldürüldü!

Bolu’da dün gece saatlerinde İsmail Çetin’i(62) 3 yaşındaki torunun yanında darp ettikten sonra üzerinden araba ile geçerek öldüren şüpheli İrfan Başkalaycı(70), jandarma ekipleri tarafından yanında bulunan eşiyle birlikte gözaltına alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Sultan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail Çetin ile İrfan Başkalaycı gece saatlerinde köyde karşılaştı. Başkalaycı, Çetin’in aracının önünü keserken ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavganın ardından Başkalaycı, saldırdığı Çetin’i darp etti.

3 YAŞINDAKİ TORUNU VAHŞİ CİNAYETE ŞAHİT OLDU

Daha sonra Başkalaycı, aracına binmek üzere olan Çetin’in içinde bulunduğu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Çetin araçtan yola düştü. 3 yaşındaki torunun da yanında bulunduğu İsmail Çetin yerden kalkamazken İrfan Başkalaycı, araçla kafasını ezdi. Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki torunu ise vahşi cinayetin yaşandığı anlara şahit oldu.

JANDARMA YAKALADI

Başkalaycı, aracıyla olay yerinden kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirde geniş çerçeveli arama yapıldı. Her yerde aranan İrfan Başkalaycı, akşam saatlerinde Saraycık köyü mevkiinde eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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