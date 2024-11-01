Samanyolu Haber /Medya / Rekorlar kıran dizinin filmi geliyor /01 Kasım 2024 14:29

Rekorlar kıran dizinin filmi geliyor

Warner Bros. Pictures'ın 'Game of Thrones' evreninde geçen bir film geliştirdiği ortaya çıktı. Projenin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Warner Bros. Pictures'ın, George R.R. Martin'in 'Game of Thrones' evreninde geçen bir film üzerinde çalıştığı açıklandı. 

The Hollywood Reporter, projenin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtti. Bu nedenle henüz belli olan bir yönetmen, yazar veya oyuncu kadrosu yok. 

Beyazperde'nin aktardığına göre, pandemi öncesinde ve Discovery'nin Warners'ı satın almasından önce HBO, dizinin prestijli HBO mülkiyeti statüsünü korumak istediği için herhangi bir film bağlantısı fikrine şiddetle karşı çıkıyordu. 

Ancak serinin yeni kitabındaki uzun gecikmeler ve kötü karşılanan son sezonun ardından spin-off dizisi 'House of the Dragon' da 'Game of Thrones'un reytinglerini geriye getiremedi.

HBO ve Warners'taki idari rejim değişikliğinin ardından, şu anda yayınlanan 'The Penguin' ve gelecek ay yayınlanacak 'Dune: Prophecy' dizisinde de görüldüğü gibi, film ve televizyon arasında geçiş yapma, bağlantılı projeler üretme isteği arttı.

'Game of Thrones' dünyasında geçen yeni dizi 'A Knight of the Seven Kingdoms' önümüzdeki yıl yayınlanacak. Aynı zamanda yayınlanması planlanan çok sayıda spin-off üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

 
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