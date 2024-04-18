Rektör personelini 'MİT'le tehdit etti: Kafamı bozmayın!

MAKAM KOLTUĞUNA DAVET EDİLMEDİ, KRİZ ÇIKTI





'KRALDAN ÇOK KRALCI OLMAYIN'





REKTÖR, SAHTE DELİL ÜRETMEKLE SUÇLANIYOR





Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 28 yıldır çalışan ve 2011’den beri Hukuk Müşaviri olarak görev yapan B.A., 31 Temmuz 2023'te üniversiteye rektör olarak atanan Süleyman Kızıltoprak’ın sistematik baskısına maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, B.A. açığa alındığını ve kendisinin yerine rektörün eşinin arkadaşının atandığını anlattı.Gazete Duvar'da yer alan iddiaya göre Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak üniversiteye atandıktan sonra Hukuk Müşavirliği çalışanları ile tanışmak için B.A.’nın odasına girdi. Rektör Kızıltoprak, B.A.'nın kendisini makam koltuğuna davet etmediği için eleştirdi. Eleştirinin ardından B.A., rektör Kızıltoprak'ı makam koltuğuna davet etti. Ancak Kızıltoprak, "Artık çok geç" diyerek odayı terk etti.B.A., rektörün özel kalem müdürünün kendisi hakkında söylediği, "protokol bilmiyor" sözlerine, “kraldan çok kralcı olmayın, biz protokolü biliyoruz” yanıtını verdi. Bunun üzerine rektör Kızıltoprak, B.A.'yı odasına çağırarak hakaret etmeye başladı. Kızıltoprak daha sonra, “sen böyle mi söyledin, sen kimsin, ben rektör değil miyim? Kendinizi ne sanıyorsunuz” şeklinde bağırarak B.A.'yı azarlamaya başladı. B.A., Kütahya Dumlupınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu dilekçesinde yaşananları şöyle anlattı:"Kendisine, 'beni azarlayamazsınız ben devlet memuruyum bir hatam varsa soruşturma açarsınız' dedim. Bunun üzerine Rektör 'amasız fakatsız özür dilemenizi bekliyorum' dedi. Bir süre direndim, kendimi anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Ben de 'özür dilerim' dedim. Odadan çıkarken 'özür dilediniz bu iş bitti, ben dikiz aynasına bakmam hep önüme bakarım, bundan sonra uyumlu çalışırız' dedi, elimi sıktı. Daha sonra rektör, benim de davetli olduğum bir toplantıda, tarihi birtakım anekdotları anlatıp 'bunları biliyor musunuz B.A.?' diye soru sordu. Ben de bu soruya, bilmiyorum yanıtını verince, 'bileceksiniz' dedi. Bu sorunun devamında da başka sorular sordu ve herkesin içerisinde, 'bileceksiniz!' diyerek şahsımı hedef aldı."B.A. bu olayların ardından rektörün, güvenlik amirini, 'WhatsApp gruplarında benim hakkımda konuşuyormuşsunuz vallahi WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm. Kafamı bozmayın' sözleriyle tehdit ettiğini de anlattı.Rektör Kızıltoprak, daha sonra B.A. hakkında 'vekalet ücretleri dağılımı sırasında harcama yetkilisi olarak kamu zararı oluşmasına sebep olmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken B.A. açığa alındı, yerine atanan kişininse rektörün eşinin arkadaşı olduğu iddia edildi. Ancak B.A., söz konusu vekalet ücretleri dağılımında ve harcamalarda yetkili olmadığını belirterek rektör hakkında sahte delil oluşturmaktan suç duyurusunda bulundu. B.A., ayrıca baskılara maruz kaldığını ve açığa alınmasının usulsüz olduğunu belirterek rektör hakkında suç duyurusunda bulundu.