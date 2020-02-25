Ruhani'den salgın açıklaması...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni koronavirüsle (Kovid-19) ilgili ‘Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız’ dedi ve türbelerin ziyaret edilmemesi, itikaf merasimlerinin yapılmaması gerektiğini dile getirdi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı konuşmada yeni koronavirüse (Kovid-19) dair alınan önlemlere ilişkin, sunulan raporlara göre virüsün kontrol altına alındığını iddia etti.





İlk günlerde hastanelere yapılan başvuru sayısının yüksek olduğunu ancak son günlerde bunun düştüğünü ve tedavi edilip tahliye edilen insan sayısında da artış olduğunu dile getiren Ruhani, "Tüm kurumlar dikkatli olmalıdır. Toplumda korkunun yayılması ve ülkenin tatil edilmesi, düşmanın bir planı ve komplosudur. Hepimiz işimize bakmalıyız" dedi.





Birkaç ay önce grip salgınının da ülkeyi tehdit ettiğini ancak kontrol altına alındığını söyleyen Ruhani, bu virüsün de kısa sürede kontrol altına alınacağına inandığını söyledi.





Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının da dezenfekte edici maddeler, maske ve temizlik ürünlerinin üretimi için fabrikaların 24 saat çalışacağı yönünde bilgi verdiğini aktaran Ruhani, şöyle devam etti:





"Bazı kişiler oluşan durumu kötüye kullanarak ihtiyaç ürünlerini depoladı. Hükümet ve yargı erki usulsüzlük yapanlarla mücadele edecektir. Kimse bu hassas şartlardan yararlanmaya kalkmasın."





‘TÜRBELERE GİTMEYİN’





Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmamalarını isteyerek, "Halkımız zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmaktan sakınmalıdır. Ziyaret yerleriyle ilgili olarak da sağlık yetkililerinin uyarılarına uymalıdır. Halkımız, Sağlık Bakanlığına güvenmelidir ve güven asli sermayemizdir" ifadelerini kullandı.





Zorunlu olmadıkça toplantı düzenlenmemesini de isteyen Ruhani, türbelerin ziyaret edilmemesi ve itikaf merasimlerinin de yapılmaması gerektiğini dile getirdi.





Ruhani ayrıca cumartesi gününden itibaren her şeyin normale döneceğini iddia etti. İran'da yeni koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurulmuştu.