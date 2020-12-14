Ruhani'den 'şiir krizi'ni sonlandırabilecek açıklama

Erdoğan’ın, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden okuduğu mısralar İran'ın tepkisine neden olmuştu.







Türkiye ve İran arasında yaşanan kısa süreli gerilimin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de krize yol açan şiiri Twitter'da paylaşmıştı.





TRT Haber'in Cumhurbaşkanlığı muhabiri Fatih Oruk'un aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, konuya ilişkin olarak,“Erdoğan’ın İran’ın egemenliğine veya toprak bütünlüğüne zarar vermek gibi bir amacı yoktu. Türkiye makamları bize resmi olarak kesinlikle böyle bir kastı olmadığını bildirdi ve mesele kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yedi yıllık bir geçmişimiz var” ifadesini kullandı.