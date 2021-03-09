Samanyolu Haber /Dünya / Rus aşısı Sputnik V Avrupa'ya açılıyor /09 Mart 2021 23:25

Rus aşısı Sputnik V Avrupa'ya açılıyor

Rusya'da üretilen koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin İtalya'nın ardından Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik-V Covid-19 aşısının İtalya'nın ardından Almanya, Fransa ve İspanya'da üretilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi.

İtalya ile yapılan ve Avrupa'da bir ilk niteliği taşıyan Sputnik-V aşısının bir İtalyan tesisinde üretimine ilişkin anlaşmanın ardından Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Dmitriyev, üretimin daha fazla ülkeye yayılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

RDIF'in görüşmelerini sürdürdüğünü ve İtalya'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve İspanya'daki tesislerde üretim konusunda anlaşma yaptıklarını kaydeden Dmitriyev, anlaşmalar hakkında başka bilgi vermedi. 

Dün RDIF ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketi arasında Sputnik-V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. Böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi unvanını kazanmıştı.
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