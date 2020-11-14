Samanyolu Haber /Dünya / Rus askerleri Dağlık Karabağ'da /14 Kasım 2020 22:53

Rus askerleri Dağlık Karabağ'da

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin akabinde barış gücü olarak görev yapacak Rus askeri polisi, bugün Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı.

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Rus askeri polis birlikleri bugünden başlayarak kuzey ve güney sorumluluk alanlarında devriye gezmeye başlamaktadırlar." denildi.

Rus askerleri ateşkesi takip etmek görevi için Dağlık Karabağ'da 12 gözlem noktası oluşturdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov da bugünkü açıklamasında tüm temas hattı boyunca ateşkese uyulduğunu belirtmişti.

Konaşenkov, Rus askerlerinin yardımıyla taraflar arasında cenaze değişimlerinin başladığını da söylemişti.

Söz konusu cenaze değişimlerinden ilki, Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının imzalanmasından kısa süre önce Azerbaycan'ın ele geçirdiği Şuşa şehrinde bugün yapıldı.
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