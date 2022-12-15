Rus basını Erdoğan’ın Esad ile görüşme talebini yoğun gündem yaptı





SAMANYOLUHABER.COM -MOSKOVA









RIA Novosti'nin Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamadan derlediği haberine göre, Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'i Türkiye, Rusya ve Suriye devlet başkanlarının katılacağı bir zirve yapmaya davet ettiğini söyledi.





Erdoğan, böyle bir görüşmeden önce istihbarat servisleri başkanları, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında müzakerelerin yapılması gerektiğini de vurguladı.





Erdoğan, ‘‘burada şu anda gündemde olmayan ama gelişmelere bağlı olarak daha sonra gündeme gelebilecek birçok konu var. Ama dikkat ederseniz bir şey daha açıkladım o da Suriye-Türkiye-Rusya üçlüsü olarak devreye girmek istiyoruz. Bunun için önce istihbarat servislerimizin, ardından savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının görüşmesi gerekiyor. Görüşmelerinden sonra liderler olarak bir araya gelelim. Sayın Putin'e bunu önerdim, o da olumlu karşıladı” dedi.