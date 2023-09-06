Rus basını Putin - Erdoğan zirvesini nasıl gördü?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ankara’da yapılması beklenirken son anda Soçi'de gerçekleşen Putin-Erdoğan zirvesini ve heyetler arası kritik görüşmelerin detaylarını uzmanlar yorumladı.







‘Görünüşe göre anlaşma artık gerçekten yok’





Rus basınında tahıl anlaşması konusunda somut bir ilerleme sağlanamadığı vurgusu ön plana çıkarken Kommersant Gazetesinin ünlü Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, tahıl anlaşmasının artık tarih olduğu imasında bulunuyor. ’Görünüşe göre o anlaşma artık gerçekten yok’ ifadelerini kullanan Kolesnikov yazısında; ‘‘Basın toplantısında her iki başkan da en hafif deyişle pek hevesli görünmüyordu. Hatta Erdoğan tahıl anlaşmasıyla ilgili neredeyse hiçbir şey söylemedi. Görünüşe göre o (anlaşma) artık gerçekten yok" ifadelerini kullanıyor.





Rus gazeteci, "Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması olasılığına gelince, basın toplantısında iyimserlik her geçen dakika daha da azaldı. Bu iyimserliğin en başından beri hiç var olmadığını düşünürsek, durumun son derece net olduğunu kabul etmek gerekir. Putin "Rusya tarafının çıkarları doğrultusunda bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda BM ile mutabakata varıldı. Ama hiçbir yükümlülük yerine getirilmedi, bizden anlaşmayı uzatmamız istendi. Uzattık... Sonra üçüncü kez uzatma istendi. Ve her zamanki gibi, Batılı ortaklarla ilişkilerde sıklıkla olduğu gibi aldatıldık" dedi.





Her şey çok açıktı, bu anlaşma olmadı ve olmayacak çünkü artık kimse Rusya'nın şartlarını yerine getirmeyecek" diye yazdı.





RBK: ‘Liderlerin açıklamalarından hiçbir konuda ilerleme sağlanamadığı anlaşılıyor’





İki lider arasındaki görüşmeyi manşetten duyuran RBK gazetesi, konuya ilişkin yayınladığı haber analizde, "Putin toplantı sırasında tahıl anlaşmasına ve Ukrayna'daki duruma büyük önem verildiğini doğruladı. Ancak başkanların açıklamalarından hiçbir konuda ilerleme sağlanamadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullanmış.





Soçi'de iki liderin görüşmeleri sonrası herhangi bir belge imzalanmadan sona ermesine dikkat çeken RBK Gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ilişkin tutumunun değişmediğini ancak Ankara’nın anlaşmaya devam etme umudunu kaybetmediğinin de görüldüğünü öne çıkarmış.





Müzakerelerde sağlanan tek ilerlemenin, enerji sektöründe işbirliği olduğuna vurgu yapılan haberde, ‘‘Erdoğan, Sinop'ta yeni nükleer santral inşaatı konusunda Putin'le görüştüğünü söyledi. Putin, Gazprom'un Türk gaz şirketi Botaş'a Türkiye'deki gaz dağıtım merkezi projesi için bir "yol haritası" verdiğini belirterek, Rusya'nın güvenilir bir gaz tedarikçisi "olduğunu ve öyle kalacağını" kaydetti. Bir sonraki aşama, ortak bir çalışma grubunun kurulması, merkezin işleyişine ilişkin yasal çerçevenin koordinasyonu, satın alınan gazın ihale edilmesi ve devredilmesine ilişkin planların koordinasyonu" İfadelerine yer verilmiş.





Komsomolskaya Pravda: ‘Erdoğan’ın ziyareti herhangi bir sansasyon yaratmadı; hiç bir anlaşma imzalanmadı’





Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda, Soçi’deki zirve sonunda liderler arasında hiç bir anlaşmanın imzalanmamış olmasını öne çıkardığı haberinde, Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de uzlaştığı noktaların olduğunu ama görüşmede ana konunun kesinlikle tahıl anlaşması olmadığına vurgu yapıyor.





Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov Komsomolskaya Pravda’ya verdiği mülakatta, tahıl anlaşmasının dünya medyası için sadece bir PR’dan ibaret olduğunu iddia ediyor ve ekliyor:





‘Tahıl anlaşması Erdoğan ziyareti sırasında Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından sert bir şekilde hırpalanmasın diye icat edildi. Açıkçası Türk liderin ziyareti herhangi bir sansasyon yaratmadı; hiç bir anlaşma imzalanmadı, toplantı sonrasında yüksek sesli açıklamalar yapılmadı. Başkanlar buluşmadan önce bile bazı uzmanlar tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması konusunda anlaşamayacaklarından tamamen emindi. Öyle de oldu. Ankara da artık Batı'nın kendisine yönelik yaptırımlarından korkuyor.