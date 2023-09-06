Samanyolu Haber /Dünya / Rus generale evinde suikast: Telefonunu açtı, havaya uçtu /06 Eylül 2023 08:33

Rus generale evinde suikast: Telefonunu açtı, havaya uçtu

Rus general Yuri Afanasyevski'ye, evinde suikast düzenlendi. Afanasyevski'ye gönderilen kargodaki telefon açıldığı anda patlama gerçekleşti.

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Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Putin atamasıyla Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) başına gelen Rus general Yuri Afanasyevski'ye, evinde suikast düzenlendi. 


Ukraynalı kaynaklara göre, patlama sebebiyle "LPR" gümrük komitesinin Rusya tarafından atanan "başkanı" Yuri Afanasyevski ve oğlu yaralandı. 

Ukrayna basını, Ukrayna gizli servisi (SBU) tarafından gönderilen cep telefonunun patlamasıyla Afanasyevski'nin, baş, boyun ve karın bölgesine şarapnel parçaları isabet ettiğini öne sürdü.

Ukrayna basını ayrıca, Afanasyevski'nin ağır şekilde yaralandığını ve hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini iddia etti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre ise terör saldırısı büyük olasılıkla Afanasyevski'ye düzenlendi. Ancak saldırı sonucunda Afanasyevski değil, 21 yaşındaki oğlu hastaye kaldırıldı. Eski Rus istihbaratı generali patlamada ciddi bir yara almadı.

TELEFON AÇILDIĞI ANDA PATLADI
Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin başındaki Leonid Paseçnik'in "finansörü" olarak bilinen Afanasyevski, evindeyken bombalı bir kargo paketi aldı.

Afanasyevski, kargo ile gelen telefonu açtığı anda evi havaya uçtu. 

TASS, suikast girişimiyle bağlantılı olarak bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi basın servisi, "Luhansk sakini bir kadın, içinde patlayıcı bulunan bir cep telefonunu generale teslim ettiğini ve telefonun aktif hale gelmesinin ardından patlamanın gerçekleştiğini itiraf etti. Saldırgan kadın şu anda gözaltında" açıklamasında bulundu. 
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