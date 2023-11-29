Samanyolu Haber /Gündem / Rus birlikleri İsrail sınırına konuşlandı /29 Kasım 2023 11:48

Rus birlikleri İsrail sınırına konuşlandı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Rusya’dan kritik bir hamle geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rus askerlerinin Suriye-İsrail sınırında konuşlandıklarını gösteren video görüntüleri Rus RT televizyonunda yayınlandı. Görüntülerde Rus askerlerinin Golan tepeleri bölgesinde hazır oldukları görülüyor.

Rusya’nın daha önce de Golan tepeleri mevkisinde konuşlandığı biliniyor. Ancak bu görüntüler İsrail’e mesaj olarak algılandı. Ayrıca Moskova, İsrail’den Suriye havalimanlarına başka bir saldırı olmaması konusunda uyardı. 

Rus askerleri tarafından çekildiği anlaşılan videonun bazı gazetecilere bilgi verilirken kayda geçtiği de konuşmalardan anlaşılıyor. Ancak videonun yayınlanması İsrail’e bir mesaj olarak algılandı. 

Söz konusu videoda Golan Tepeleri, Rus bayrağı, Rus askerleri ve askeri cephe görülüyor. Suriye'de Rusya'nın askeri varlığı halen devam ediyor ve İsrail sınırına rahatlıkla ulaşabilir durumda. Son olarak İsrail, Suriye'nin Şam Havaalanı'nı bombalamış, Rusya da bunu sert dille kınamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus birlikleri İsrail sınırına konuşlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:48