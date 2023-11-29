Rus birlikleri İsrail sınırına konuşlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rus askerlerinin Suriye-İsrail sınırında konuşlandıklarını gösteren video görüntüleri Rus RT televizyonunda yayınlandı. Görüntülerde Rus askerlerinin Golan tepeleri bölgesinde hazır oldukları görülüyor.





Rusya’nın daha önce de Golan tepeleri mevkisinde konuşlandığı biliniyor. Ancak bu görüntüler İsrail’e mesaj olarak algılandı. Ayrıca Moskova, İsrail’den Suriye havalimanlarına başka bir saldırı olmaması konusunda uyardı.





Rus askerleri tarafından çekildiği anlaşılan videonun bazı gazetecilere bilgi verilirken kayda geçtiği de konuşmalardan anlaşılıyor. Ancak videonun yayınlanması İsrail’e bir mesaj olarak algılandı.





Söz konusu videoda Golan Tepeleri, Rus bayrağı, Rus askerleri ve askeri cephe görülüyor. Suriye'de Rusya'nın askeri varlığı halen devam ediyor ve İsrail sınırına rahatlıkla ulaşabilir durumda. Son olarak İsrail, Suriye'nin Şam Havaalanı'nı bombalamış, Rusya da bunu sert dille kınamıştı.