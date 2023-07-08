Rus gazeteci Milaşina neden Çeçenistan'da saldırıya uğradı?

Milaşina daha önce Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov tarafından ölüm tehditleri almıştı.





Saldırıda Milaşina ve avukat Aleksander Nemov yaralandı.





İkili, Çeçenistan'a komşu bir bölgedeki bir hastanede tedavi gördükten sonra özel bir uçakla Moskova'ya taşındı.





Yelena Milaşina daha önce de bölgede kötü ün salmış Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin lideri Ramazan Kadirov'dan ölüm tehditleri almıştı.



Milaşina, Pazartesi günü Çeçenistan'a gittikten birkaç dakika sonra, havaalanından çok uzak olmayan bir yerde bir arabadan zorla indirildiğini, plastik borularla dövüldüğünü ve saçlarının kazınarak yeşil boyaya batırıldığını anlattı. Saldırganların parmaklarını kırdıklarını ve telefonunun şifresini istediklerini söyledi.



Milaşina, kendisiyle birlikte saldırıya uğrayan ve yaralanan avukat Aleksander Nemov ile seyahat ediyordu. Çeçenistan'a komşu bir bölgedeki bir hastanede iki gün kaldıktan sonra, ikili özel bir uçakla Moskova'ya götürüldü ve hastaneye kaldırıldı.



Çeçenistan 2007'den bu yana Kadirov tarafından yönetiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadık bir müttefiki ve Ukrayna'daki savaşın destekçilerinden biri olan Kadirov, kendi ülkesinde yargısız infazlar, insan kaçırmalar ve işkence emri vermekle suçlanıyor.





Saldırı uluslararası tepkilere neden oldu ve Rus yetkililerden olayın soruşturulmasını istendi.





Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, saldırının Novaya Gazeta'nın gazetecilerine yönelik bir saldırı modelinin parçası olduğunu ve endişe verici olduğunu belirtti.