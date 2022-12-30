Samanyolu Haber /Gündem / Rus halkına göre 2022 yılının olayı: Ukrayna savaşı /30 Aralık 2022 13:23

Rus halkına göre 2022 yılının olayı: Ukrayna savaşı

Rusların gözünde 2022'nin en önemli olayları sıralamasında Ukrayna birinci sırada yer aldı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Araştırma ve İletişim merkezi Levada Center'ın Aralık ayında yaptığı anket sonuçlarına göre, Rusların gözünde 2022'nin en önemli olayları sıralamasında farklı sorularla Ukrayna geliyor. 


Bu açıdan Ruslar 2022 yılını “korkunç ve belirsizlikler” olarak adlandırıyor.

Yılın önde gelen olaylarını sıralayan katılımcılar, öncelikle “askeri operasyon” (katılımcıların %46'sı), kısmi seferberlik (%34) ve yeni bölgelerin ilhakını (%32) dillendirdiler. %25 ise Kırım köprüsünün vurulmasını söyledi. %20 ise Batı yaptırımlarından bahsetti. Bütün tercihler Ukrayna savaşı ile bağlantılı.

Yine aynı anket sonucunda Rusların siyasi olaylara ilgisi ve güveni önemli derecede düşüyor. Siyasi gündemden uzaklaşıp özel hayata çekilmek, yakın çevresiyle iletişimde olmak önemli tercihler haline geldi.

Levada Center direktörü Denis Volkov, aynı zamanda vatandaşların %70'inin gelecek yılın gergin geçmesini beklediğini ve neredeyse yarısının Ukrayna'daki çatışmanın 2023'te bitmeyeceğini kabul ettiğini söylüyor.
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