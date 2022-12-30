Samanyolu Haber /Gündem / 4 nükleer denizaltı suya indirildi /30 Aralık 2022 13:26

4 nükleer denizaltı suya indirildi

Rusya askeri üretimlere hız verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Tersaneler ve fabrikalar çalışma performansını artırdı. Yapımı yıllarca süren son teknoloji nükleer denizaltı "İmparator III. Aleksandr”ı törenle denize indirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in video bağlantısıyla katıldığı törende, nükleer denizaltı "İmparator III. Aleksandr"ın denize indirildi. Bununla aynı zamanlı olarak farklı özellikler taşıyan üç farklı gemide suya indirilmiş oldu.

Suya indirme töreninde konuşan Putin, Borey-A sınıfından dört nükleer denizaltının inşasının ülkenin güvenliğini on yıllar boyunca garanti altına alacağını söyledi.

Putin, Generalissimo Suvorov nükleer denizaltı kruvazörü, Grad küçük füze gemisi ve Anatoly Shlemov mayın tarama gemisine Rus bayrağının çekilmesi törenine katıldı. Bayrak, devlet başkanının izniyle gemilerin üzerine çekildi. Ayrıca, Putin nükleer denizaltı "İmparator III.Alexander"ın suya inme işlemini başlattı.

Çeşitli türdeki gemilerin yapım hızını ve hacmini artıracaklarını, onları en modern silahlarla donatacaklarını söyleyen Putin, Ukrayna’ya askeri operasyon sırasında da dahil olmak üzere kazanılan deneyimi dikkate alarak denizcilerin operasyonel ve savaş eğitimlerini yapacaklarını söyledi. Putin, Rusya’nın güvenliğini, okyanuslardaki ulusal çıkarlarını korunmasını güvenilir bir şekilde sağlamak için gereken her şeyi yapılmasını emretti.
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