Rus kartları için Türkiye bir çıkış oluyor









SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya’nın geliştirdiği Hızlı Ödeme Sistemi SBP ve Rus bankalarının verdiği banka kartlarıyla Türkiye’de artık ödeme yapılabiliyor.





Ödemeler, Visa, Mastercard ve Mir banka kartı gibi tüm sistemlerin kartlarını kullanmaya izin veren SigmaPay hizmetinden yararlanarak gerçekleştiriliyor.





Yeni kurulan SigmaPay hizmeti, şimdilik yalnızca bazı otel, restoranlar ve perakende satış noktalarında mevcut ancak hızlı bir şekilde ülke genelinde yaygınlaşıyor.





Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya ile Türkiye arasındaki bu işlemler, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi temelinde uluslararası olarak gerçekleştiriliyor.





Aynı zamanda SigmaPay ile ödeme yaparken, lira ve ruble döviz kuru %12 oranında farklılık gösteriyor.





SigmaPay’in web sitesindeki bilgilere göre, ruble alıcının hesabından bloke edilerek borçlandırılıyor ve iki iş günü içinde para satıcının bir Türk bankasındaki hesabına yatırılıyor.





Platform, ödeme tutarının yüzde 2’lik kısmını, kendisine direk kar olarak kesiyor, ayrıca, para birimi dönüştürmeden de kazanıyor.





Türkiye’de Rus banka kartlarıyla bu sistem üzerinden yapılan alışverişte, fiyat etiketinden yüzde 12 daha pahalıya mal oluyor.





Banka kartı kullanımında başka alternatiflerin olmadığı için şu anda bu sistem üzerinden alınan yaklaşık yüzde 12’lik komisyonun Rusları caydırmayacağı yorumu yapılıyor.





Mir kart ile yapılan bu tür işlemlerdeki temel sorun, Türk tarafında, ikincil yaptırım risk tehdidinin yüksek olması. Yaptırım uygulanan bankaların kredi kartları üzerindeki ödemeleri filtrelemenin çok zor olması. Bu bağlamda yaptırım altına alınmayan Rus banka kartlarını kullanmak, her zaman daha az riskli.





Bir yıl önce Ruslar Türkiye'de Mir kartlarıyla ödeme yapabiliyordu. Mir sistemi Türkiye’nin beş büyük bankası tarafından destekleniyordu ancak ikincil yaptırım tehdidi nedeniyle Eylül 2022'nin sonundan bu yana tüm kredi kuruluşları Rus ödeme sistemiyle çalışmayı durdurdu.