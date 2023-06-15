Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle; A Takımı'na kimi ekleyecek?

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’yı liste dışı bırakan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve yeni atama yapacağını yazdı.







Erkin’in yazısında şu ifadeler yer aldı:





“İlk önce sıcak kulis bilgisini verelim: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Haziran’da, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK’da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15’e düşüren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağladı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte 5 isim yeni MYK’da da yer alırken, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı liste dışı kaldı. Dün bir karar alan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağlama fikrinden vazgeçti ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atama kararı aldı. Kararın bugün açıklanacağını öğrendim. İsim verilmedi ama tanıdık bir yüz olduğu bilgisine ulaştım!”