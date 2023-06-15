Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun yeni davası başladı: Siyasi yasak ve hapis talep ediliyor /15 Haziran 2023 15:11

İmamoğlu'nun yeni davası başladı: Siyasi yasak ve hapis talep ediliyor

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

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Duruşma kimlik tespiti ile başladı. İmamoğlu’nun katılmadığı duruşmaya diğer 6 sanık (Hilal Çuhadar, Fidan Gül, Cem Ülken, Hasan Çetin, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel) hazır bulundu. 6 sanık üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

NELER YAŞANMIŞTI
İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil yedi isim hakkında, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun, “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Duruşmaya ben katılacağım. Dosyada yargılanan başka isimlerde var. Muhtemelen onların avukatının birtakım talepleri olacaktır. Bizim de usulü birtakım taleplerimiz olacak” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 28 Aralık 2022’de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İmamoğlu’nun avukatları bu karara itiraz etmişti. Dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti.
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