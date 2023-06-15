Kılıçdaroğlu geri adım attı: 'Parti örgütlerini Engin Özkoç’a emanet etti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK’da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15’e düşüren Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağlayacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, bu kararından geri adım attığı belirtiliyor.





Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, kendisine en yakın isimlerden Engin Özkoç'u, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı pozisyonuna atadı.





Özkoç’a her bölgeden bir ismin bağlanması ve bu isimlerin bölgelerdeki teşkilatların yenilenmesi için görev yapması bekleniyor.