Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi CHP'deki yangına körükle gidiyor: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan daha cesur' /15 Haziran 2023 13:52

Yandaş Selvi CHP'deki yangına körükle gidiyor: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan daha cesur'

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, “İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini sağladıktan sonra tek aday olarak kurultaya gidip CHP Genel Başkanı olmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün seçimlerin ardından 3. kez bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı.

"İmamoğlu’nun önceliği, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi ve kongrede aday olmaması. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini sağladıktan sonra tek aday olarak kurultaya gidip CHP Genel Başkanı olmak istiyor" diyen Selvi, ‘İmamoğlu: ‘Çekilin’ Kılıçdaroğlu: ‘Çekilmem’’ başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Önümüzdeki kurultayda tekrar aday olmakta kararlı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilk açıklayan Bülent Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğiz' dedi.

İmamoğlu CHP Genel Başkanı olacaksa Kılıçdaroğlu ile savaşmak zorunda kalacak. Aday olmayı göze alabilirse, kurultayda bizi kıran kırana bir mücadele bekliyor demektir. Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Aday olmakta daha kararlı ve İmamoğlu’na göre daha cesur."
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