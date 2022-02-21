Rus ordusu: Sınırı geçen 5 'sabotajcı' öldürüldü

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rus ordusu yaptığı açıklamada, birliklerin ve sınır muhafızlarının bir "saptırma keşif" grubunun Rusya sınırını Ukrayna topraklarından geçmesini engellediğini ve beş kişinin öldürüldüğünü söyledi.







Ukrayna, yalan haber diyerek haberi reddetti ve olayın gerçekleştiği iddia edilen Rostov bölgesinde hiçbir Ukrayna askerinin bulunmadığını söyledi.







Interfax, Rus ordusunun Ukrayna silahlı araçlarının imha edildiğini söylediğini aktardı. Bildirilen olay, Rusya'nın ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'yı her an işgal edebileceği yönündeki açıklamalarını reddetmeye devam etmesiyle iki ülke arasındaki gerilim anında gerçekleşti.



