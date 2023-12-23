Samanyolu Haber /Dünya / Rus tipi demokrasi: Putin'in rakibesine seçim engeli /23 Aralık 2023 14:58

Rus tipi demokrasi: Putin'in rakibesine seçim engeli

Rusya'da yapılacak liderlik seçimlerinde Putin'in rakibi olması beklenen gazeteci Yekaterina Duntsova'nın adaylığına izin verilmedi.

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Rusya'da mart ayında yapılacak seçimlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlıca rakibi olarak öne çıkan eski televizyon spikeri ve gazeteci Yekaterina Duntsova'nın adaylığına izin verilmedi

Duntsova'nın kampanya kanalından yapılan açıklamada, "başvuruda yapılan hatalar nedeniyle" kadın gazetecinin seçimde yarışamayacağı kaydedildi. Duntsova'nın başvurusunu görüşen Merkezi Seçim Komisyonu, adaylığı reddetme kararını oybrliğiyle aldı.

Duntsova, seçim kampanyasında Ukrayna'daki savaşı bitirme ve siyasi tutukluları serbest bırakma sözü vermişti.

Rus medyası, Duntsova'nın Putin karşıtı kaçak oligark Mihail Hodorkovski ile bağlantısı olduğunu iddia etmişti.
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