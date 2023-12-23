Rus tipi demokrasi: Putin'in rakibesine seçim engeli

Rusya'da mart ayında yapılacak seçimlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlıca rakibi olarak öne çıkan eski televizyon spikeri ve gazeteci Yekaterina Duntsova'nın adaylığına izin verilmedi



Duntsova'nın kampanya kanalından yapılan açıklamada, "başvuruda yapılan hatalar nedeniyle" kadın gazetecinin seçimde yarışamayacağı kaydedildi. Duntsova'nın başvurusunu görüşen Merkezi Seçim Komisyonu, adaylığı reddetme kararını oybrliğiyle aldı.



Duntsova, seçim kampanyasında Ukrayna'daki savaşı bitirme ve siyasi tutukluları serbest bırakma sözü vermişti.



Rus medyası, Duntsova'nın Putin karşıtı kaçak oligark Mihail Hodorkovski ile bağlantısı olduğunu iddia etmişti.