Yüzde 93 engelli Ramazan Taşkıran tahliye edildi

2 yıldır tutuklu bulunduğu Karabük T Tip Cezaevi’nde günlük 15 saat diyaliz olmaya çalışan Makina Mühendisi Ramazan Taşkıran’ın tahliye haberini kızı Rana Taşkıran sosyal medyadan duyurdu.









Ağır hasta olan babasının tahliye olması için uğraşan DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu başta olmak üzere destek ve dua eden herkese teşekkür eden Rana Taşkıran, ‘‘Tahliyeee. Başta kıymetli vekilimiz Gergerlioğlu olmak üzere, duaları ve tweetleriyle desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Darısı içerde haber bekleyen bütün hasta tutuklulara… Rabbim en kısa zamanda hepsine de nasip etsin.’’ İfadelerini kullandı.

Ramazan Taşkıran, hukuksuz cemaat soruşturmaları kapsamında yargılandığı davada yasal bir derneğe üye olduğu suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Günde 15 saat diyalize girmek zorunda olan Ramazan Taşkıran için ‘reviri olan bir cezaevinde kalabilir’ raporu verilmişti.