Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Çin Davos Forumu'nda olmayacak /16 Ocak 2023 12:37

Rusya ve Çin Davos Forumu'nda olmayacak

Dünya ekonomisinin gözü İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu'nda . Bu yılki toplantılara Ukrayna krizi damgasını vurdu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Bloomberg'in bildirdiğine göre, bu yıl Davos'taki ekonomi formunda düzenli olarak katılan Rus milyarderler olmayacak.  Çinli işadamları da İsviçre'ye gelmeyecek.  

Bu güne kadar çoğu ABD'den olmak üzere toplamda 100'den fazla milyarder foruma kaydoldu.

Uzun bir aradan sonra Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) Rusya'dan iş adamları olmayacak.  Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, “Yakın zamana kadar Rus milyarderler, tıpkı Moncler ceketleri gibi Davos'un vazgeçilmez bir özelliğiydi. Bu yıl hiç yok”. denildi. 

Rusların yanı sıra, ekonomisi devam eden koronavirüs salgınları ve borsadaki düşüşü henüz toparlayamayan Çinli milyarderlerin de bu yıl foruma katılmayacağı belirtiliyor.

Ekonomik Forum, pandemi nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk kez bu kış Davos'ta yapılacak. Geçen yıl az katılımla Mayıs ayında yapıldı, ancak orada da Rusya’dan katılım yoktu. En son gerçekleşen tam teşekküllü 2020 yılı organizasyonunda ise Rusya'dan gelen heyet, Davos'taki milyarder sayısı bakımından tüm katılımcı ülkeler arasında üçüncü sırada olmuştu.
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