Samanyolu Haber /Gündem / Rus ve Çin gemilerine Kızıldeniz’de garanti /19 Ocak 2024 15:56

Rus ve Çin gemilerine Kızıldeniz’de garanti

ABD, denizcilik şirketlerine “Kızıldeniz’e girmeyin” ültimatomu veren Husiler, Rus ve Çin gemilerine güvenlik garantisi verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

İsrail savaşının başlaması sonrası Kızıldeniz’deki gemilerin geçişlerine etki etmeye başlayan Yemen’deki Husiler, Rusya ve Çin'den gelen gemilerin  güvenli şekilde geçeceğine dair güvence verdi.

Husilerin Politbüro üyesi Muhammed el-Bahiti, Rus İzvestia’ya verdiği röportajda, ticarette serbest dolaşımın Yemen için önemli olduğundan Rus ve Çin gemilerine saldırmayacağına dair güvence verildiğini duyurdu. Aynı zamanda Batı'nın Yemen’i bombalamasının sadece halkı birleştirdiğini kaydetti.

Muhammed el-Bahiti, Husilerin yalnızca İsrail gemilerine veya İsrail ile herhangi bir bağlantısı olan gemilere saldırdığını ve bu saldırıların "Gazze'deki katliam bitene kadar" devam edeceğini vurguladı. Husi temsilcisi ayrıca ABD ve Büyük Britanya ile doğrudan bir çatışmanın, "hareket için bölgesel muhaliflerimiz veya onların Yemen içindeki destekçileri aracılığıyla yapılacak bir vekalet savaşından daha iyi bir seçenek" olacağını belirtti.

“İç savaş sırasında, yeni bir çatışmada kaybedebileceğimizden çok daha fazlasını zaten kaybettik. Ancak daha önce de söylediğim gibi Batı koalisyonunun ülkemizi bombalaması yalnızca halkımızı birleştirir" diye konuştu.

13 Ocak'ta İngiliz güvenlik şirketi Ambrey, Husilerin, Panama bandıralı Rus petrolü taşıyan bir tankere saldırdığını bildirdi. Gemi, kendisine üç teknenin yaklaştığını ve yandan 400-500 m öteye bir füzenin düştüğünü bildirdi. Kimse yaralanmadı ve tankerde hasar meydana gelmedi. Ambrey, bu bilgilerin artık güncelliğini yitirmiş olmasına rağmen, geminin kamuya açık bir veri tabanında Britanya ile bağlantılı olarak listelenmesi nedeniyle hedef alındığını öne sürdü.
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