Halil Falyalı cinayetinde karar

KKTC'de işlenen Halil Falyalı cinayetine ilişkin Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de olduğu 7 sanıklı davada karar açıklandı. Tüm sanıkların örgüt suçlamasından beraat ettiği davada Mustafa Söylemez, 'tasarlayarak 2 kez adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapse çarptırıldı. Mehmet Faysal Sözylemez ise tüm suçlamalardan beraat etti.







Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrinde, Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın uzun namlulu silahlarla uğradıkları saldırı sonucu hayatlarını kaybetmelerine ilişkin, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de olduğu 7 sanığın yargılanmasına İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.





Tutuklu sanıklardan Mehmet Faysal Söylemez ile Abdurrahim Çelik jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu sanıklar Mustafa Söylemez, Cengiz Şener ile Ender Yıldız ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.





"HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU"



Mehmet Faysal Söylemez’in avukatı Coşkun Atılgan, mahkeme başkanını 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet ettiğini söyledi. Atılgan, mahkemeyi taraf olmakla suçlayarak, savunma yapmayacağını belirtti. Avukat Coşkun Atılgan, iki kişi arasında cinayetle ilgili olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarının bulunduğu video kaydını mahkemeye sundu. Avukat Atılgan'ın, "Cinayeti Söylemezlere yıkmak istiyorlar" dediği video, mahkemede izletildi. Atılgan, “Bu tiyatronun bir parçası olmayacağım. Siz yargı değilsiniz" diyerek, müdafilikten istifa ettiğini belirtip salondan ayrıldı.





"SAVUNMA YAPMAYACAĞIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan Mehmet Faysal Söylemez, savunma yapmayacağını belirterek, hayatında hiç Kıbrıs'a gitmediğini ve Halil Falyalı'yla birbirlerini tanımadıkarını kaydetti. Söylemez, kendilerine savunma hakkı verilmediğini öne sürerek, yargısız infaz yapıldığını söyledi.





EŞİ DE SAVUNMA YAPMADI

Mehmet Faysal Söylemez’in aynı zamanda avukatlığını yapan eşi Dilek Aydın Söylemez de “Şu onurlu cübbe ile karşınızda savunma yapmayı reddediyorum. Cübbemi çıkartarak Faysal Söylemez’in eşi olarak arkaya geçiyorum” diye konuştu.





Mustafa Söylemez de “Hiçbir talebim yerine getirilmedi. Kanaatimce suç işliyorsunuz böyle bir heyete savunma vermiyorum” dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.





SÖYLEMEZ'E 2 KEZ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Faysal Sözylemez'in tüm suçlamalardan beraatına ve tahliyesine karar verdi. Heyet, Mustafa Söylemez'in ise örgüt suçundan beraatına karar verirken, 'tasarlayarak 2 kez kasten adam öldürmek' suçundan iki kez müebbet hapsine hükmetti.





3 SANIĞA 25'ER YIL HAPİS

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız, 'örgüte üye olmak' suçundan beraat ederken, 'Tasarlayarak 2 kez adam öldürmek' suçundan 25'er yıl hapse çarptırıldı. Sanık Metin Süs ise tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme, firari sanık Cemil Önal'ın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.



