Samanyolu Haber /Gündem / Kararı Erdoğan imzaladı: 'Kumpas' iddiasından değil 'ahlak dışı davranışlar'dan atılmış /19 Ocak 2024 15:33

Kararı Erdoğan imzaladı: 'Kumpas' iddiasından değil 'ahlak dışı davranışlar'dan atılmış

Türkiye’nin ilk astronotu pilot Albay Alper Gezeravcı’nın, 2012 yılında İzmir’deki askeri casusluk soruşturmasına dahil edilerek TSK’dan atıldığı iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Gezeravcı, ‘TSK’nın itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunduğu’ gerekçesiyle, üçlü kararnameyle ihraç edilmiş.

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KHK mağduru askeri hakim albay Cemil Çelik, pilot Albay Alper Gezeravcı’nın TSK’dan ihracıyla ilgili karar metnini yayınladı. Çiçek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”Uzaya gidecek Alper Gezeravcı askeri casusluk sanığı mı? İlgili haberlerde hem yanlışlıklar hem de saptırmalar var.

1. Bu kişi hakkında yapılan bir idari soruşturma sonrasında düzenlenen “ayırma sicili” üzerine sıralı amirlerince ve sonrasında MSB, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzasıyla/onayıyla 2012 yılında TSK’dan ihraç edilmiş.

2. Kişiye kumpas kurulmamış, tamamen vermiş olduğu ifade dikkate alınmış ve ifadesinde belirttiği hususlar gerekçe gösterilmiş. Hakkında AYİM tarafından verilen kararın atılmayla ilgili maddi vakasının olduğu bölümü aşağıda.”



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