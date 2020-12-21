Samanyolu Haber /Dünya / Rus ve İngiliz aşıları birleşiyor /21 Aralık 2020 22:36

Rus ve İngiliz aşıları birleşiyor

Koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi ile Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın koronavirüsle mücadele konusunda işbirliği anlaşması yaptığı ifade edildi.

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Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi ile Britanya merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Koronavirüs'le mücadele alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Rusya ve Britanya'da geliştirilen Covid-19 aşılarını birleştirme kararı alan Gamaleya Araştırma Merkezi ile AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketinin dahil olduğu bir mutabakat zaptı imzaladı.

Videokonferans yöntemiyle yapılan imza törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm tarafları tebrik etti.

© Sputnik
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