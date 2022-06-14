Samanyolu Haber /Dünya / Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi /14 Haziran 2022 22:10

Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’ya Rusya vatandaşları tarafından yazılan kitapların yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sunulduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’ya Rusya vatandaşları tarafından yazılan kitapların yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sunuldu.

Tasarı, ‘1991 yılından sonraki herhangi bir dönemde’ Rusya Federasyonu vatandaşı olan yazarların kitaplarının basılması, yurtdışından getirilmesi ve dağıtımının yasaklanmasını öngörüyor. Yasak, 1 Ocak 2023'ten önce Ukrayna'da yayınlanmış kitapları kapsamıyor.

Ayrıca, daha önce veya ölüm anında Ukrayna vatandaşı olan ve öldüğü sırada Rusya vatandaşlığına sahip olmayan yazarlar da yasak kapsamı dışında bırakılıyor.

Tasarıda ayrıca Rusya, Belarus ve Kiev tarafından kontrol edilmeyen bölgelerden ‘Ukrayna karşıtı içerik’ içeren yayınların ithalatı ve dağıtımına kısıtlamalar getirilmesi de yer alıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi Sonraki Haber >>

Kendini ambulansa kilitledi

Kendini ambulansa kilitledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı: "Savcının talimatı var

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı:

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

“Bir tane çarpacaksın”

“Bir tane çarpacaksın”

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:49