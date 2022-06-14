Rus yazarların kitaplarının yasaklanması önerildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’ya Rusya vatandaşları tarafından yazılan kitapların yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sunuldu. Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’ya Rusya vatandaşları tarafından yazılan kitapların yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sunuldu.





Tasarı, ‘1991 yılından sonraki herhangi bir dönemde’ Rusya Federasyonu vatandaşı olan yazarların kitaplarının basılması, yurtdışından getirilmesi ve dağıtımının yasaklanmasını öngörüyor. Yasak, 1 Ocak 2023'ten önce Ukrayna'da yayınlanmış kitapları kapsamıyor.





Ayrıca, daha önce veya ölüm anında Ukrayna vatandaşı olan ve öldüğü sırada Rusya vatandaşlığına sahip olmayan yazarlar da yasak kapsamı dışında bırakılıyor.





Tasarıda ayrıca Rusya, Belarus ve Kiev tarafından kontrol edilmeyen bölgelerden ‘Ukrayna karşıtı içerik’ içeren yayınların ithalatı ve dağıtımına kısıtlamalar getirilmesi de yer alıyor.



