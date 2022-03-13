Samanyolu Haber /Dünya / "Ruslar. Çeçen savaşından daha fazla kayıp verdi" /13 Mart 2022 23:10

"Ruslar. Çeçen savaşından daha fazla kayıp verdi"

Rusya'nın Ukrayna saldırısına dair açıklamalarda bulunan Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da Çeçenistan savaşından daha fazla kayıp verdiğini ifade etti.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor.

Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, Rusya’nın kayıplarına ve Mariupol’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇEÇEN SAVAŞINDAN DAHA FAZLA KAYIP VERDİ"

Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bugün pazar ama kimin umurunda. Donbass’ta savaşın 8 uzun yılı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 18. günü. 18 günde neredeyse 13 bin işgalci öldürüldü. Rusya, Çeçen savaşından daha fazla kayıp verdi. Rusya binlerce askeri teknik araç, 74 uçak, 86 helikopter kaybetti. Ellerinde daha fazla olduğunu ve savunmaya devam edeceğimizi biliyoruz. Ukrayna pes etmeyecek, askerler pes etmeyecek, halk pes etmeyecek. Ukrayna kahramanca mücadele gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM TIRINA ENGEL OLUYORLAR"

Tahliyelerin ve insani yardım tırlarının engellendiğini belirten Zelenskiy, "Yaklaşık 125 bin vatandaşımızı tahliye ederek güvenli bölgelere ulaştırdık. Bugün önemli görevimiz Mariupol şehri. İnsani yardım tırımız bu şehirden 80 kilometre yani 2 saatlik mesafede ancak işgalciler engel oluyor. Ukrayna o bölgeye 100 tonluk insani yardım gönderdi. Bu yardımın ulaşabilmesi için bütün diplomatik yolları kullanıyoruz. Bakalım Moskova bunu duyacak mı? 40 milyon Ukraynalının zor durumda olduğunu biliyorum ancak biz yüzde 100 kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.
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