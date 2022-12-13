Rüşvet skandalında sular durulmuyor: Eva Kaili görevden alındı

Avrupa Parlamentosu’nda ‘Qatargate’ skandalının etkileri sürüyor. Yunan parlamenter Eva Kaili’nin kurumun “ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek” amacıyla Katar’dan rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklanmasının ardından, Parlamento’nun şeffaflığı hakkındaki tartışmalar hız kazandı.







Parlamento Başkanı Roberta Metsola bu sabah yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu grup başkanları konferansının oybirliğiyle Eva Kaili’nin başkan yardımcılığı görevine son verme kararı aldığını duyurdu. Sonrasında Parlamento’da oylanan karar, neredeyse oybirliğiyle kabul edildi. Oy kullanan 628 vekilden 625’i “derhal geçerli olmak üzere” Eva Kaili’nin görevden alınmasını onayladı.





Pazar günü, Yunan Parlamenter “suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak ve yolsuzluk” ile suçlanmış ve hapse atılmıştı. Belçika federal savcılığına göre, yapılan 20 aramada, şüphelilerden birinin evinde 600 bin Euro da dahil olmak üzere olağanüstü miktarlarda para ele geçirildi.





Kaili’nin Yunanistan’daki malvarlığı, Yunanistan Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu tarafından donduruldu.





Kaili, Yunan Sosyalist Partisi’nden (Pasok-Kinal) ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’ndaki solcu Sosyalistler ve Demokratlar siyasi grubundan da ihraç edildi. Yunan Parlamenter ve diğer şüpheliler yarın mahkeme önüne çıkacak.





Öte yandan milletvekilleri bugün Avrupa Parlamentosu’nun şeffaflığı ve hesap verilebilirliği üzerine bir karar tasarısı görüşecek. Bazı milletvekilleri tarafından dile getirilen lobicilerin ve diğer devletlerin kurum üzerindeki etkisi üzerine endişelerin, ‘Qatargate’ ile birlikte ne kadar haklı olduğu görüldü.





Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için yeni önlemlerin Parlamento’da kabul edilmesi bekleniyor.