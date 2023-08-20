Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Ay'a çarptı /20 Ağustos 2023 12:44

Rusya Ay'a çarptı

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra Ay’a gönderdiği Luna-25 adlı uzay aracı, belirlenmiş yörüngesinden çıktı. Aracın, Ay'a çarptığı açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya'nın Luna-25 adlı uzay aracının yörüngesinden çıkarak Ay'ın yüzeyine çarptığı açıklandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), aracın belirlenmiş yörüngesinden çıktığını duyurdu. Rusya'nın yaklaşık 50 yıl sonra başlattığı ilk ay misyonunda, 16 Ağustos'ta Ay yörüngesine giren Luna-25 uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyordu. 

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı. Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapması planlanan Luna-25'in, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini incelemesi bekleniyordu.

ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI: 'BARIŞÇIL AMAÇLARLA GÖNDERİLDİ'
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini vurgulayarak, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söylemişti. Çin’le birlikte Ay’a yönelik ortak projeler de yürüteceklerine işaret eden Borisov, "Çin'den meslektaşlarımızla bir sonraki aşamaya, yani insanlı bir göreve ve bir Ay üssünün inşasına başlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı olan Luna-25, iniş platformu ve üzerinde çeşitli araç gereçlerin yer aldığı iki ana parçadan oluşuyordu. 
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