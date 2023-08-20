Hawaii’deki yangında yüzlerce kayıp var, ölü sayısı bilinmiyor

ABD`nin Hawaii eyaleti son yüzyılın en büyük yangın felaketini yaşıyor. 110 kişiden fazla insanın hayatını kaybettiği eyalette, kayıplar aranıyor.

Hawaii Valisi Josh Green, 470 arama kurtarma personeli ve 40 özel eğitimli köpekle çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Green, afet bölgesinin yüzde 60’ından fazlasında tarama çalışmalarının bittiğini dile getirdi. Neredeyse tümü yok olan Lahaina kasabasından kurtulanlar yas tutmak için bir araya geldi. Yangının vurduğu Maui adasında yüzlerce gönüllü de yardım çalışmalarında bulunuyor.

HOCAEFENDİ'DEN TAZİYE MESAJI

Diğer yandan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Hawaii'deki yangınlar sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı. Hocaefendi mesajında "Cenab-ı Erhamür-Rahimin, bu yangınlarda evini ve malını kaybedenlere hızlıca zararlarını telafi etme imkânı versin, yangınlara müdahale eden itfaiye ve kurtarma ekiplerine güç ve metanet versin, Hawaii halkı ve bütün insanlığı yangın ve başka her türlü afetlerden muhafaza buyursun" ifadelerini kullandı. Taziye mesajının tamamı şu şekilde:













"17 Ağustos 2023– Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinin Maui adasında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin akıbetinin henüz tespit edilemediği, ve birçok ada sakininin evsiz kaldığı yangınların haberini derin bir üzüntü ile aldım.







Başta yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere bütün Hawaii ve Amerika Birleşik Devletleri halkına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun diliyorum.





Yangınlarda evsiz kalanların barınma imkanlarına kavuşması, tahrip olan yerleşim alt yapılarının ve yeşil alanların rehabilite edilmesi için çalışan görevlilere ve insani yardım kurumlarına herkes imkânı ölçüsünde destek olmalıdır.





Hawaii’deki yangınlar son yıllarda sayıları artan ve yerküremizin ciğerleri hükmündeki geniş ormanların kaybına sebep olan diğer büyük yangınlarla beraber mütalaa edilirse bunları tabiattaki dengelerin korunması mevzuunda insanlığa birer ihtar olarak görmek yanlış olmasa gerekir.





Cenab-ı Erhamür-Rahimin, bu yangınlarda evini ve malını kaybedenlere hızlıca zararlarını telafi etme imkânı versin, yangınlara müdahale eden itfaiye ve kurtarma ekiplerine güç ve metanet versin, Hawaii halkı ve bütün insanlığı yangın ve başka her türlü afetlerden muhafaza buyursun."







