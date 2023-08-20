Yok böyle tezat: Yıllık ücreti 750 bin lira olan kreşte boş kontenjan yok!

İstanbul'da bazı anaokulu ve kreşlerin yıllık fiyatları akıl almaz rakamlara ulaştı.







750 bin liraya kadar çıkan yıllık fiyatlar, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin yanı sıra dünyanın en pahalı üniversitelerini de geride bıraktı.





NTV'nin aktardığı habere göre, anaokulu ve kreşlerde kayıt ücretlerinin bu kadar yüksek olmasının bazı nedenleri arasında yabancı öğretmenler, orman kampüs ve hobi dersleri gösterildi.





BOŞ KONTENJAN BULUNMUYOR

Kreş ücretlerindeki yüksek fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren, şunları kaydetti:





"Anaokulunda ya da kreşte on kişilik on iki kişilik küçük sınıflar olmak zorunda ve genelde de bir öğretmen bir yardımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla eğitim temel gider kalemi, en ciddi gider kalemi de öğretmenler ve eğitimciler olduğu için anaokullarının böyle bir özel durumu var."





Fiyatların pahalılığı göz korkutsa da İstanbul’daki bazı anaokulu ve kreşler boş kontenjan bulunmadığı belirtildi. Öyle ki çocuğunun doğum belgesiyle sıraya girenler olduğu dahi söylendi.





Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren "Yani çocuğum o seçilmiş ve sınırlandırılmış aynı kitlenin çocuklarıyla birlikte okusun büyüsün isteyenlerin seçim kriterleri bunlar. Bunun da bir alıcısı var" diyerek bazı okullardaki kayıt yoğunluğuna dikkat çekti.