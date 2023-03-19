Rusya bilimsel çalışmalarda Avrupa’dan koptu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya’da Hükümet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ülkenin Avrupa’nın bilim-teknik programı Eureka’dan çıkması yönündeki teklifini kabul etti.







Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da onay vermesiyle, hükümet tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, Eureka programının yönetimine bu kararla ilgili bilgi verilmesi talimatı verildi.





Avrupa ülkelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki ortak programı olan Eureka, 1985’te kurulmuştu. Avrupa Birliği dahil 41 üyesi bulunuyor. Rusya, 1993’te programa dahil olmuştu.





Rusya Bologna Eğitim sisteminden çıktı





Ukrayna ile savaş başladıktan sonra Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bologna Eğitim sisteminden çıkma kararı almıştı.





Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Rusya'nın kendi yüksek öğretim sistemini geliştireceğini ve Bologna sisteminden geçen yaz çıktığını söylemişti.