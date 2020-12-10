Samanyolu Haber /Sağlık / Rusya’da 150 binden fazla kişi corona aşısı oldu /10 Aralık 2020 20:37

Rusya’da 150 binden fazla kişi corona aşısı oldu

Rusya, Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının 150 binden fazla kişiye uygulandığını duyurdu.Corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken, bazı ülkelerde Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları başladı. Rusya, Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının 150 binden fazla kişiye uygulandığını duyurdu.

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Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Sputnik V'i 150 binden fazla vatandaşımıza uyguladık. Bu, diğer ülkelere göre en fazla aşılanmış kişi sayısı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya'da alkol tüketiminin çok fazla olmasından dolayı aşırı alkol tüketen kişilerde aşının pek işe yaramayacağı söylentileri çıkması üzerin Gintsburg, “Alkol tüketimi sadece insanın kendisine değil onun bağışıklık sistemine de zarar verir. Bu sebepten dolayı alkol fazla tüketilmemeli” dedi.
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