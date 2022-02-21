Samanyolu Haber /Dünya / Rusya devlet TV'sinden ilginç yorum /21 Şubat 2022 09:25

Rusya devlet TV'sinden ilginç yorum

Belarus ile gerçekleştirdiği tatbikat ve yapılan resmi açıklamalarla savaş gerilimini bölgeye getiren Rusya'dan şaşkına çeviren bir görüntü geldi.

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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Putin ve Biden’ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti…

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan bir programda sunucu, “Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var” diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.


Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emmanuel Macron’a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu.

Putin’e yandaş olduğu  bilinen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.


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