Samanyolu Haber /Gündem / Rusya gaz üretimini azaltıyor /02 Ağustos 2023 09:53

Rusya gaz üretimini azaltıyor

Rusya Federasyonu'ndaki gaz üretimi geçen yıla göre yüzde 14,9 azaldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

2023’ün ilk yarısında Rusya Federasyonu'ndaki gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalarak 267 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat verilerine göre, Haziran ayında 34,6 milyar metreküp gaz üretildi. Bu bir önceki yıla göre %11,9 ve Mayıs 2023'e göre %12,5 daha az.

Benzer durum sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminde de yaşandı. Bu yılın ilk altı ayında 16 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretildi. LNG üretiminde düşüş yıllık bazda %4,5 oldu. Haziran ayında üretim 2,3 milyon ton oldu. Bu, Haziran 2022’den yüzde 8,7 ve Mayıs 2023’den yüzde 20,9 daha az.

Rusya Ulusal Yakıt ve Enerji Kompleksi Ekonomi Merkezi Direktörü Aleksandr Amiragyan, 2023’te Rusya’daki gaz üretiminin 2010 yılının ortalarında kaydedilen 620-640 milyar metreküp seviyesine düşebileceğini söylemişti..

RIA Novosti’ye konuşan Amiragyan, yılın ikinci yarısında Rus gazının ihracatındaki düşüşün üretim rakamlarını etkileyebileceğini vurgularken, aynı zamanda Çin’e gaz tedarikinde planlanan artışın yanı sıra sonbahar ve kış aylarında havaların soğuması durumunda iç talebin de üretime destek vereceğini aktardı.

Türkiye'nin ithalatı yüzde 20 azaldı

Türkiye'nin Rusya’dan yaptığı enerji ithalatı ise yüzde 20 azalarak yaptırım öncesi seviyeye geriledi.

Türkiye'nin Haziran 2023'te Rusya'dan yaptığı ithalat 2,91 milyar dolarla Ekim 2021'den bu yana en düşük aylık rakam oldu. Enerji ithalatı parasal olarak yüzde 20 azaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre haber yapan RİA Novosti, Haziran ayında Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı ithalat parasal olarak Mayıs ayına göre %36 ve Haziran 2022'ye göre %43 azaldı.

Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı ithalatın yüzde 60’dan fazlasını enerji kaynakları oluşturuyor. Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı parasal olarak Mayıs ayına göre %20 azalarak 1.76 milyar dolara geriledi. Petrol dahil gizli kalemler kapsamındaki mal alımları geçen aya göre %18 düşüşle 655 milyon dolar oldu.
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