Çin, ülke dışındaki Uygurlara ailelerini 'rehin' tutarak baskı yapıyor

Telefon ekranında Çinli bir polis

Julie, beyaz bir Amerikalı ile etnik Han bir Çin vatandaşının ailelerinin bir Uygur'unkinden çok daha güvende olduğunu biliyor. "Ama yine de polis tacizinden, tehditlerden ve kötü bir gündelik gerçeklikten söz ediyoruz" diyor.